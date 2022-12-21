Мешают рыть оборонительные сооружения: оккупанты выгоняют владельцев недвижимости на пляжах Крыма

Оккупанты в незаконно аннексированном украинском Крыму заставляют жителей полуострова покидать недвижимость на пляжах для строительства окопов.

Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Как стало известно представительству, оккупанты продолжают готовить окопы. В с. Межводное местных жителей, у которых есть недвижимость на пляже, заставляют все освободить и оставить, потому что мешают делать оборонительные сооружения", — говорится в заявлении.

Кроме того, в представительстве подчеркивают, что милитаризация оккупированного Крыма набирает обороты. Так называемый фейковый "руководитель" оккупационной "администрации" Сергей Аксенов заявил, что планируется увеличение показателей военно-промышленного комплекса полуострова в 2023 году.

Также оккупанты начали активную эксплуатацию местных предприятий в военных и оборонных целях. Так, во временно оккупированных Саках предприятие ООО "Спектр-Поставка" приступило к изготовлению тетраэдров (железобетонные треугольники).

В то же время, по информации из открытых источников, в оккупированном Крыму у российских оккупантов начали все чаще диагностировать отравление тяжелыми металлами, в частности свинцом и мышьяком.

Между тем, представительство получает запросы от граждан Украины, которые хотят временно покинуть территорию аннексированного Крымского полуострова. Украинцы объясняют это тем, что не могут терпеть оккупацию и тотальную пропаганду. Как выехать из временно оккупированного Крыма, читайте по этой ссылке.

Напомним, диктатор России Владимир Путин издал распоряжение, по которому обещает дарить российским оккупантам, которые "отличились" на войне в Украине, земельные участки в Подмосковье и незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

Впрочем, в незаконно захваченном Россией украинском Крыму участились случаи "хлопков". Оккупанты и коллаборанты уже не чувствуют себя спокойно на полуострове, там царит очень напряженная атмосфера, панические настроения усиливаются с каждым днем.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что в оккупированном Крыму российская армия пытается дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.

Известно, что уже оккупанты возле админграницы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ.

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