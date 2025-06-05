Возмездие России: Возможна ли массированная атака в ответ на операцию "Паутина"

Атака РФ / © ТСН

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После украинской атаки на стратегические объекты РФ, в том числе авиабазы, Кремль может нанести мощный удар уже в ближайшее время.

Многие эксперты предупреждают, что россияне могут готовить массированную атаку, которая должна стать «показательной местью».

Что известно — читайте в материале ТСН.ua.

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Предупреждение об угрозе

На фоне успешной операции Украины «Паутина» на территории России, в сети начали распространяться сообщения о возможном «мощном» ответе Кремля.

Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным начал заявлять, что глава Кремля готовит ответ за недавнюю атаку на авиабазы.

«Президент Путин заявил — и решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы», — сказал Трамп слова российского диктатора.

Впоследствии, во время с немецким канцлером Трамп снова заявил о грядущем ответе РФ на атаку Украины по аэродромам.

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«Кое-что произошло несколько дней назад, и они готовят ответ», — сказал президент США.

По словам Трампа, впереди ждут «определенные новости и определенные бои».

Посольство США 4 июня разместило на своем сайте сообщение о возможной угрозе «значительных воздушных атак».

«Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность. Как всегда, рекомендуем быть готовыми к укрытию немедленно в случае оглашения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

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Более того, издание The Guardian сообщало, что РФ ответит на атаки украинских беспилотников по своим авиабазам «удобным способом», о чем заявил после слухов о разговоре Путина с Трампом спикер Кремля Песков.

Шесть вариантов ответа Путина

После ударов украинских дронов по российской стратегической авиации Кремль рассматривает несколько вариантов ответа, сообщают эксперты The Sun.

тактическое ядерное оружие; гиперзвуковая ракета «Орешник»; наступление на Харьков; массированные ракетные и дроновые атаки; выход из переговоров; диверсии и кибератаки.

Тактическое ядерное оружие — наиболее эскалационный сценарий. РФ может пойти на этот шаг в случае серьезных ударов по критической военной инфраструктуре, а гиперзвуковая ракета «Орешник» применима для удара по стратегическим объектам.

Массированные ракетные и дроновые атаки — самый вероятный сценарий. РФ может нанести массированные удары по городам Украины в ответ.

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В свою очередь старший научный сотрудник Центра восточных исследований (Польша) Роберт Пшель убежден, что применение ядерного оружия Россией является маловероятным сценарием.

«Маловероятно, что Россия применит ядерное оружие — это сделает его еще большим изгнанником даже в глазах таких стран, как Китай», — отметил Пшель.

Однако Москва, по словам Роберта Пшеля, не оставит попыток давить с помощью ядерного шантажа, но не для устрашения самих украинцев, а партнеров Украины.

Атака РФ на Украину 6 июня

Тем временем нардеп Роман Костенко сообщил, что Россия может нанести мощный удар ночью 6 июня в ответ на операцию «Паутина» и подрыв Крымского моста.

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По его данным, РФ готовит массированный удар, возможно, уже этой ночью. Костенко считает, что Путин хочет показательно отомстить, а заявление Трампа, не осудившего планы РФ, вызывает особую тревогу.

Как сообщается, россияне могут использовать ракеты «Искандер», бомбардировщики Ту-95 (их перемещают на аэродром «Оленья») или подлодки в Черном море.

В свою очередь в сети распространяются сообщения об ожиданиях вероятной массированной атаки РФ завтра, 6 июня. В частности, как ожидается, под удар могут попасть ТЭЦ, админздания, мосты, ЦНАПы.

Реальная ли угроза

После заявления Путина об «ответе» за уничтожение российских бомбардировщиков посольство США в Киеве предупредило своих граждан о риске массированных воздушных атак. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что угроза реальна: РФ имеет около 500 баллистических ракет, дроны и сохраненные авиационные ресурсы.

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«Заявления посольства США — это устоявшаяся процедура, такое происходит не впервые. Они регулярно выдают такие оговорки. Тревожным звоночком может стать то, что представители посольства идут на дистанционную работу или выезжают в Варшаву. Говоря об угрозе обстрелов, посольство США будет прав — риски есть. Во время вчерашнего разговора с Трампом Путин заявил, что „он будет вынужден отреагировать“ на то, что мы сожгли им бомбардировщики», — объяснил военный эксперт.

По его словам, Россия будет традиционно целить военные объекты, но пострадают и гражданские. Для подготовки новой атаки оккупантам может потребоваться от нескольких часов до суток, несмотря на то, что последние удары уже превосходят по масштабу первые дни полномасштабной войны (в феврале 2022 года за одну атаку использовали более 400 воздушных целей).

«Российской армии требуется определенный промежуток времени для того, чтобы быть начеку. Ранее, по советским нормативам, считалось, что нужно менее 20 часов для того, чтобы вернувшиеся с боевого вылета самолеты снова были наготове. Конечно, нынешние российские нормативы не имеют никакого отношения к советским. Возможно, несколько суток понадобится российской армии, чтобы накопить соответствующие ресурсы (ракеты — Ред .). Мы всегда должны быть начеку», — рассказал эксперт.

Селезнев отмечает: под угрозой вся Украина. Однако Киев остается ключевой целью, ракеты регулярно попадают в Херсон, Запорожье, Днепр, Одессу, Харьков и другие города.

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Тем временем нардеп Ярослав Железняк отмечает, что за более трех лет полномасштабного вторжения никто точно знал, когда и где будут обстрелы.

Железняк советовал не игнорировать тревогу и уходить в укрытие.

«Я вам честно скажу, за более трех лет полномасштабной войны никто из чиновников (да и не только) точно не знает как/когда/куда будут обстрелы. Особенно депутаты). Предупреждением от посольств или разведки или „депутатских чатов“ можете верить или нет… ., но единственный нормальный совет: в случае воздушной тревоги нужно перейти в укрытие», — отметил нардеп.

Напомним, армия РФ 5 июня дважды устроила по зданию Херсонской ОВА. Она почти полностью разрушена.

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