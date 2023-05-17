Месть за Брянск: эксперт назвал неожиданную причину обстрела Киева "Кинжалами"

Поскольку пилоты считаются элитой войск государства-агрессора, пилоты МиГ-31К, являющиеся носителями ракет "Кинжал", могли отомстить за падение боевой авиации на Брянщине, нанеся удары по Киеву в ночь на 16 мая.

Об этом в интервью "24 каналу" говорил политтехнолог Михаил Шейтельман.

"Задействовано же все. 6 Кинжалов — 6 экипажей МиГ взлетели, то есть они требовали крови, мести. Для этого все и делалось", — предположил он.

По его словам, пилоты боевой авиации "действительно влиятельные люди", а президент РФ не принимает решения относительно количества "Кинжалов", которым нужно нанести удар, это делается на более низком уровне.

Напомним, в субботу, 13 мая, в результате аварии двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 9 российских летчиков. Официальных объяснений массового падения боевой авиационной техники государства-агрессорки не было.

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