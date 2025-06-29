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Месть за Грозу: в РФ засудили женщин за ликвидацию оккупанта-ракетчика
В РФ двух женщин засудили за убийство оккупанта: он виновен в гибели 59 жителей села Грозає
В России так называемый суд заочно приговорил двух женщин к срокам до 24 лет по делу о ликвидации российского офицера-ракетчика Константина Нагайко, причастного к массовой гибели людей в селе Гроза на Харьковщине.
Об этом передают российские пропагандистские СМИ.
Отмечается, что 29-летний оккупант Константин Нагайко был убит в городе Шуя Ивановской области (РФ) 30 декабря 2024 года. По версии российских силовиков, Мария Савоста отправила ему посылку с косметическим набором в качестве новогоднего подарка, а Елена Попова передала эту посылку через других людей. Когда оккупант открыл подарок, произошел взрыв.
Марии Савосте «назначили» 18 лет колонии, Елене Поповой — 24 года заключения.
Об убийстве Нагайко ГУР сообщало еще 8 февраля. В июне Следственный комитет РФ был вынужден подтвердить гибель оккупанта.
Нагайко считается причастным к удару по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 59 мирных жителей. Он был командиром батареи дивизиона 112-й ракетной бригады российской армии.
Напомним, 5 октября 2023 года российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где проходили поминки по военнослужащему ВСУ.
Удар по селу Гроза стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. Погибло около 15% жителей населенного пункта. В селе по официальным данным проживало 330 человек. В результате удара погибли 59 человек.