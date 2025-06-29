Месть за Грозу: в РФ засудили женщин за ликвидацию оккупанта-ракетчика

Ракетный удар по селе Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года

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В России так называемый суд заочно приговорил двух женщин к срокам до 24 лет по делу о ликвидации российского офицера-ракетчика Константина Нагайко, причастного к массовой гибели людей в селе Гроза на Харьковщине.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что 29-летний оккупант Константин Нагайко был убит в городе Шуя Ивановской области (РФ) 30 декабря 2024 года. По версии российских силовиков, Мария Савоста отправила ему посылку с косметическим набором в качестве новогоднего подарка, а Елена Попова передала эту посылку через других людей. Когда оккупант открыл подарок, произошел взрыв.

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Марии Савосте «назначили» 18 лет колонии, Елене Поповой — 24 года заключения.

Об убийстве Нагайко ГУР сообщало еще 8 февраля. В июне Следственный комитет РФ был вынужден подтвердить гибель оккупанта.

Нагайко считается причастным к удару по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 59 мирных жителей. Он был командиром батареи дивизиона 112-й ракетной бригады российской армии.

Напомним, 5 октября 2023 года российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где проходили поминки по военнослужащему ВСУ.

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Удар по селу Гроза стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. Погибло около 15% жителей населенного пункта. В селе по официальным данным проживало 330 человек. В результате удара погибли 59 человек.

Дата публикации 21:14, 15.10.23 Количество просмотров 114 От их рук погибли 59 человек – новые детали о наводчиках ракеты на село Гроза