Месть за Харьков: легион "Свобода России" анонсировал удары по Белгородщине (видео)

В ЛСР пообещали – чем больше ударов придется на мирный Харьков, тем "быстрее и глубже война будет перемещаться на территорию России".

Бойцы легиона "Свобода России" пообещали ответ за российские обстрелы по Харькову и анонсировали демилитаризацию всего приграничного региона Белгородской области РФ.

Об этом бойцы ЛСР заявили в Сети и опубликовали видеообращение.

"Мы хорошо знаем дорогу из Харькова на границу с Белгородщиной. Ночью разбуди – по отбойникам на дороге и шелесту листвы определим свое местонахождение", – отмечается в заявлении.

В ЛСР указали, что за время защиты Украины и боев в Харьковской области этот регион стал для них вторым домом. Поэтому бойцы не могут смотреть, как оккупационная путинская армия стирает с лица Земли населенные пункты Харьковской области и сам областной центр.

"Легион не будет молчать. Мы уже имеем достаточно ресурсов, чтобы достойно ответить всем путинским псам, которые запускают ракеты по мирным жителям Украины. Каждый ваш удар по Харькову отныне будет иметь последствия в многократном размере", — заявили бойцы.

В сообщении также говорится, что президент РФ Владимир Путин превратил Белгород и область в военную зону.

"Мы это исправим и демилитаризуем весь приграничный регион Белгородской области, чтобы мирные жители могли спать спокойно. В Белгороде у нас есть семьи и друзья, и мы, как никто, заинтересованы, чтобы они были в безопасности", — сообщили в ЛСР.

Там пообещали, что чем дольше будет продолжаться война, чем больше ударов будет приходиться на мирный Харьков – тем "быстрее и глубже война будет перемещаться на территорию России".

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Ответ за удары по Харькову: ЛСР пообещал перенести войну на территорию России

Напомним, только за минувшие сутки российские войска обстреляли из артиллерии и минометов более 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате ударов по территории рынка погибла одна женщина, еще одна получила травмы.

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