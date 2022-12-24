Месть за Херсон: "Наши удары выверены и точны" — спикер ОК "Юг"

После обстрела Херсона, в результате которого погибли и были ранены десятки гражданских, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, как происходят ответные удары ВСУ. По ее словам, в отличие от российских атак, они взвешены, выверены и ложатся точно туда, где есть скопление врага.

Это она отметила в комментарии в эфире национального телемарафона.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что контрбатарейное противостояние происходит сейчас вдоль всей линии фронта, но со стороны украинских военных оно, прежде всего, взвешено и целесообразно.

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“В любом случае, мы помним о том, что на левом берегу, где базируется враг, он пытается прятаться за местными. Поэтому наши удары в отличие от вражеских взвешены, выверены и ложатся только туда, где есть скопление врага. Для того, чтобы не быть теми чудовищами, как они", — сказала Гуменюк.

Напомним, в субботу, 24 декабря, когда в мире готовятся к Рождеству, российские террористы массированно обстреляли центр Херсона из "Градов" и зажигательными боеприпасами.

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