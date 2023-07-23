Месть за Одессу: срочный сбор для ВСУ на "глаза" на самое горячее направление контрнаступления

На сегодня есть всего 44 500 грн, цель — 200 000 грн.

Месть за ракетный удар по Одессе 23 июля. Продолжаем сбор для защитников со 141 стрелковой бригады, 421 отдельного стрелкового батальона, которые сейчас воюют за свободную и цветущую Украину в Донецкой области. Сейчас, когда боевые действия находятся в горячей фазе, наши защитники срочно нуждаются в дронах Mavic, которые найдут оккупанта в любом месте.

По состоянию на 23 июля есть всего 44 500 гривен. Времени мало, ведь каждая минута на фронте – это жизнь военного.

Наша цель: 200 000 грн.

Помогите отомстить за Одессу и за наши родные города, которые ежедневно беспощадно разрушает страна-агрессорка Россия.

Не бывает маленьких донатов, каждая гривна – очень цена. Это все маленькие шаги к нашей общей победе, о которой мы так все мечтаем. Присоединяйтесь – превращайте ярость в донаты!

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