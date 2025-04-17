ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
633
Время на прочтение
1 мин

Месть за Суммы: ГУР дважды ударило по 112-й ракетной бригаде РФ, которая причастна к атаке

Согласно открытым данным, бригада дислоцируется в районе Южный городок. На вооружении бригады есть оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
БпЛА вторично атаковали 112-ю ракетную бригаду РФ

БПЛА вторично атаковали 112 ракетную бригаду РФ / © Getty Images

Главное управление разведки Минобороны Украины дважды атаковало 112-ю гвардейскую ракетную бригаду в городе Шуя Ивановской области РФ, ударившую баллистикой по Сумам в Вербное воскресенье.

Об этом NV рассказал источник в Силах обороны.

Собеседник сообщил, что для атаки ГУР использовало украинские дроны «Лютый». Он отметил, что задачи операции выполнены.

Утром, 16 апреля, дроны атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду армии РФ в городе Шуя Ивановской области.

В ночь на четверг, 17 апреля, беспилотники повторно атаковали 112-ю бригаду. После удара возле Шуи вспыхнул пожар.

Напомним, украинская военная разведка идентифицировала подразделения российских вооруженных сил, причастные к варварским обстрелам города Сумы, произошедшем 13 апреля. Погибли более 30 человек.

Как выяснилось, к атаке причастны 112-я и 448-я ракетные бригады РФ. Более того, разведчикам удалось точно установить населенные пункты, с которых стартовали ракеты — Лески (Воронежская область) и Леженьки (Курская область).

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что ракеты были оснащены кассетными боеприпасами, что повлекло еще большее количество жертв среди гражданского населения.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
633
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie