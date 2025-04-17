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Месть за Суммы: ГУР дважды ударило по 112-й ракетной бригаде РФ, которая причастна к атаке
Согласно открытым данным, бригада дислоцируется в районе Южный городок. На вооружении бригады есть оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
Главное управление разведки Минобороны Украины дважды атаковало 112-ю гвардейскую ракетную бригаду в городе Шуя Ивановской области РФ, ударившую баллистикой по Сумам в Вербное воскресенье.
Об этом NV рассказал источник в Силах обороны.
Собеседник сообщил, что для атаки ГУР использовало украинские дроны «Лютый». Он отметил, что задачи операции выполнены.
Утром, 16 апреля, дроны атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду армии РФ в городе Шуя Ивановской области.
В ночь на четверг, 17 апреля, беспилотники повторно атаковали 112-ю бригаду. После удара возле Шуи вспыхнул пожар.
Напомним, украинская военная разведка идентифицировала подразделения российских вооруженных сил, причастные к варварским обстрелам города Сумы, произошедшем 13 апреля. Погибли более 30 человек.
Как выяснилось, к атаке причастны 112-я и 448-я ракетные бригады РФ. Более того, разведчикам удалось точно установить населенные пункты, с которых стартовали ракеты — Лески (Воронежская область) и Леженьки (Курская область).
Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что ракеты были оснащены кассетными боеприпасами, что повлекло еще большее количество жертв среди гражданского населения.