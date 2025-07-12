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Месть за убийство годовалого малыша: что произошло с операторами вражеских дронов
Украинские воины установили местонахождение экипажа операторов российских дронов, который нанес смертельный удар.
Украинские воины отомстили российским операторам дронов, которые 9 июля беспилотником «Молния» атаковали двор жилого дома в селе Правдиное на Херсонщине, убив годовалого Диму и ранив его бабушку.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ
Украинские воины выяснили, что удар по Правдиному враг нанес из района временно оккупированного населенного пункта Голая Пристань. Также было установлено, что экипаж российских военных преступники находился в пятиэтажном нежилом доме в Голой Пристани.
«В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Очевидно, операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, были уничтожены.
Напомним, российские оккупанты превратили Херсонщину в территорию для «сафари», охотясь на гражданское население с помощью дронов.