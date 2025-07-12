ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
643
Время на прочтение
1 мин

Месть за убийство годовалого малыша: что произошло с операторами вражеских дронов

Украинские воины установили местонахождение экипажа операторов российских дронов, который нанес смертельный удар.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
шеврон ВСУ

ВСУ отомстили за убийство годовалого мальчика на Херсонщине / © СБУ

Украинские воины отомстили российским операторам дронов, которые 9 июля беспилотником «Молния» атаковали двор жилого дома в селе Правдиное на Херсонщине, убив годовалого Диму и ранив его бабушку.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ

Украинские воины выяснили, что удар по Правдиному враг нанес из района временно оккупированного населенного пункта Голая Пристань. Также было установлено, что экипаж российских военных преступники находился в пятиэтажном нежилом доме в Голой Пристани.

«В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Очевидно, операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, были уничтожены.

Напомним, российские оккупанты превратили Херсонщину в территорию для «сафари», охотясь на гражданское население с помощью дронов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie