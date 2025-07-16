Местная больница не справляется: все детали об ударе КАБ по Доброполью (фото, видео)

Удар по Доброполью / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

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Сегодня, 16 июля, российские войска нанесли удар КАБом по центру города Доброполье Донецкой области.

ТСН.ua собрал все, что известно об очередном кровавом преступлении россиян.

Что известно об авиаударе

Оккупанты запустили по центру Доброполья 500-килограммовую авиабомбу. По словам главы Донецкой ОВА, россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно — по торговому центру в центре города. Там расположены ряд магазинов, которые, несмотря на сплошные обстрелы, продолжают работать, чтобы обеспечивать жителей Донетчины всем необходимым.

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«Это еще одно страшное преступление россиян на нашей земле. Они стремятся истребить всех нас до последнего», — сказал Филашкин.

© Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Поэтому глава ОВА призвал гражданских жителей Донетчины эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец писал, что окуупанты ударили по центру Доброполья как раз в то время, когда многие возвращались с работы. По его данным, местная больница не могла принять всех пострадавших. Омбудсмен уточнил, что удар пришелся по району магазина «Аврора».

Это подтвердили и в пресс-службе торговой сети в Х.

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Что известно о пострадавших

По состоянию на 21:10 в Доброполье известно о 2 погибших и 27 раненых. В результате удара были повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

© Офис Генерального прокурора

Спасательную операцию приостановили из-за опасности

В 21:18 стало известно, что поисково-спасательную операцию в Доброполье Донецкой области приостановили до утра из-за составляющей безопасности.

Об этом сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, передает «Суспільне Донбас».

На обстрел отреагировал президент

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку в своем вечернем видеообращении за 16 июля.

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«Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах. Только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия в таких подлых ударах», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что на этот удар Украина будет «отвечать».

Донецкая областная прокуратура в свою очередь открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военное преступление.

Дата публикации 18:41, 16.07.25 Количество просмотров 36 Россияне ударили КАБом по магазину в Доброполье