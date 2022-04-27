"Местные надиктовывали": Федорук заявил, что оккупанты убивали мирных людей в Буче по спискам

В Буче российские военные, которых Путин отправил на войну против Украины, целенаправленно убивали мирных людей по составленным спискам.
Убивали гражданских жителей Бучи путинские армейцы согласно спискам, которые они составляли совместно с местными предателями.
Об этом мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал в комментарии телеканалу CBC.
По его словам, именно коллаборанты указывали имена и адреса местных жителей.
"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, в какой адрес, и что это за человек", — сказал Федорук.
Он также рассказал, что в списке была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета.
"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, уехать из Бучи, то они (военные РФ – ред.) довольствовались теми, кто остался", — добавил Федорук. .
Напомним, прокуратура установила лица российских военных, совершавших зверства в Буче.
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