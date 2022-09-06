Местные не идут: оккупанты завезли работать на Алчевский меткомбинат вахтовиков из РФ

Россияне не хотят обменивать пленных боевиков террористической "ЛНР", а на многочисленные мужские вакансии на промышленных предприятиях Луганской области набирают вахтовиков из РФ.

У мужчин из так называемой "ЛНР", незаконно созданной марионетками Кремля, практически нет выбора. Либо скрываться к деоккупации, либо согласиться пойти на смерть.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай утром 6 сентября.

"Недавно сообщалось о сверхтяжелой ситуации на некогда ведущей шахте "Довжанская-Капитальная", где принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров. Под тень "большого брата" попал и знаменитый металлургический комбинат в Алчевске. Принудительная мобилизация коснулась даже тех, у кого была бронь. То есть, неважно, сможет ли работать производство в будущем без этих специалистов, главнее - выполнить план военкомата", — рассказал Гайдай.

По его данным, те мужчины, которые еще остаются в городе, понимают, что устроиться на АМК – сразу с первой зарплатой получить повестку. Потому и не идут. Гайдай говорит, что на металлургическом комбинате работают мужчины из РФ.

"Говорят, что находиться в городе будут не постоянно. И со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и поедут в свои семьи. Живые, потому что местные военные их также задерживают на улице ради мобилизации, но потом извиняются и отпускают. Потому что нельзя — умирать нужно местным", — добавил чиновник.

В то же время, как он уточнил, в Луганске остается большое количество убитых боевиков, которых трудно узнать. Среди родственников военнослужащих так называемой "народной милиции" производят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших.

"Труднее вернуться тем живым, которые попали в плен. Как говорят жены, Россия бросила их мужчин в украинском плену и не хочет обменивать. Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные из Донбасса никому не нужны. Единственная возможность увидеть своего мужа – деоккупация", — подытожил Гайдай.

Напомним, Гайдай рассказал, как войска РФ порезали некоторые луганские предприятия на металлолом.

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