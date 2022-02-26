Местные показали, как выглядит взорванный мост на Житомирской трассе, в 21 км от Крещатика (видео)

Мост был сразу за КПП
В пригороде Киева сняли взорванный мост через реку Ирпень, который всего в 21 километрах от Крещатика.
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Эта переправа в 21 км от центра Киева сразу после КПП. Предполагается, что мост взорвали военные, чтобы не пустить в столицу техники врага.
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