Местные показали, как выглядит взорванный мост на Житомирской трассе, в 21 км от Крещатика (видео)

Местные показали, как выглядит взорванный мост на Житомирской трассе, в 21 км от Крещатика (видео)

Мост был сразу за КПП

В пригороде Киева сняли взорванный мост через реку Ирпень, который всего в 21 километрах от Крещатика.

Видео отправили редакции ТСН.ua

Эта переправа в 21 км от центра Киева сразу после КПП. Предполагается, что мост взорвали военные, чтобы не пустить в столицу техники врага.

Люди сняли взорванный мост через реку Ирпень в 20 км от центра Киева

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