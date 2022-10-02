Местные скрывали коллаборантов в селах около Купянска — Нацгвардия

В селах вблизи недавно освобожденного Купянска в Харьковской области местные жители скрывали коллаборантов в своих подвалах.

Об этом рассказал один из кадровых военных, который с первых дней находится с добровольцами на восточном фронте Харьковского направления, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

"Когда мы проводили проверку территории, выявляли их и передавали в соответствующие органы", – рассказал он.

Силы обороны Украины вытеснили врага от западной окраины Купянска примерно на 6 километров, но противник все еще обстреливает промышленную зону города из леса.

"Враг продолжает наносить огневые удары по населенным пунктам района кассетными боеприпасами и ракетами С-300. Больше всего, по словам местных, страдают дома гражданских и инфраструктура", — рассказывают нацгвардейцы.

Также стало известно, что из Купянска сотни детей вывезли в Россию, якобы в лагеря отдыха, обещая родителям безопасность для их детей. Однако до сих пор родители не знают о судьбе своих детей.

Напомним, в Купянске оккупанты содержали в нечеловеческих условиях 400 мирных жителей (видео).

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