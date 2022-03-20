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Место, где командование РФ показало свою бездарность: Зеленский уверен, что Чернобаевка войдет в историю

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Место, где командование РФ показало свою бездарность: Зеленский уверен, что Чернобаевка войдет в историю

По словам президента, российские командиры ни на что больше не способны, как просто гнать своих людей на убой.

Украинская Чернобаевка войдет в историю как место, где российские командиры показали свою бездарность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 20 марта.

"Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью — такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. Шесть раз! И они все равно приходят туда", — отметил глава государства.

По его словам, украинцы доказали, что умеют воевать профессиональнее армии РФ, которая воюет десятки лет в разных регионах и при разных условиях.

"Мы отвечаем мудростью и храбростью на огромное количество их техники и отправленных в Украину солдат", — подчеркнул Зеленский.

Впервые в Чернобаевке силы россиян были разгромлены 27 февраля. Однако оккупанты разместили на том же месте новые вертолеты.

7 марта украинцы снова уничтожили там около 30 вражеских вертолетов.

16 марта в Чернобаевке уничтожили около семи вертолетов российских захватчиков.

18 марта украинские военные уничтожили в Чернобаевке командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Командующий этой армией погиб в результате удара украинцев.

18 марта ВСУ в шестой раз уничтожили силы оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

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