Место, где россияне пытались штурмовать Николаев, стало могильником для их техники

Только в Николаевской области боеприпасы, которые оставили после себя россияне на украинской земле, ликвидировали более трех с половиной тысяч.

Разминировать территории в Николаевской области мешает то, что регион полностью еще не освобожден и рядом продолжаются боевые действия, говорится в ТСН.

Место, из которого готовилось наступление на Николаев, стало одним из кладбищ российской военной техники. «Здесь осталось поврежденное, извращенное, поломанное, мы должны проверить это на наличие взрывчатых предметов внутри», — отмечает начальник пиротехнической части Андрей Шлыков.

Задача его команды – сделать так, чтобы эти поля наконец-то стали безопасными и здесь могли снова работать фермеры. В свое время в этой посадке скопилось около полутысячи оккупантов, пушки и боевые машины. Но враг потерпел поражение и то, что осталось пригодным к войне, военные забрали себе.

«КАМАЗы» исправные, боевые машины, все наши военные забрали в дело», — радуются пиротехнике.

Остатки русских спальников, лохмотья на деревьях, ржа, потороч — здесь как музей войны под открытым небом. Здесь невозможно сосчитать снаряды, которые разбросаны этими полями, но найти нужно каждый.

Они и прежде занимались военным разминированием – только искали снаряды Первой и Второй мировой. До полномасштабного вторжения николаевских пиротехников было 19, теперь – уже 52. Снаряды спрятаны в высокой траве, извитые железяки нужно тоже убрать. Это нелегкая работа, еще и в бронежилете и каске.

Спасатели напоминают, самостоятельно таскать снаряды или какие-либо другие боеприпасы нельзя.

Все боеприпасы – независимо от размера, от малых до больших, имеют общее будущее – их вывозят на полигон и там уничтожают.

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