Место, где уничтожили бригаду морпехов РФ: Арестович рассказал, кто контролирует "многострадальную" Павловку

В районе Павловки Донецкой области, где ранее ВСУ уничтожили почти всю российскую бригаду морской пехоты, ситуация усложнилась. Россияне перебросили туда новые резервы "чмобиков".

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По его информации, Павловка наполовину контролируется украинскими силами, а противник "зацепился" за южную часть села. Таким образом, советник ОП опроверг фейки российских пропагандистов, которые 10 ноября утверждали, что оккупанты смогли захватить Павловку.

"Штурмуют многострадальную Павловку. Там снова продолжаются бои в населенном пункте и возле него, но обстановка меняется быстро", – говорит Арестович.

Также он рассказал о ситуации в населенных пунктах на линии фронта на Донбассе:

"Марьинка – без изменений, Водяное – без изменений, Новоселовка Вторая, Новобахмутовка – без изменений, Курдюмовка – без изменений, хотя пытаются наступать, Бахмут – без изменений. В районе Ивангорода и Опытного противник подошел немного поближе. Соледар – говорят, что интенсивность уменьшилась, а оккупанты перенесли основные усилия под Бахмут. Белогоровку пытаются штурмовать — не проходят. От Кременной до Сватового пытаются лезть вперед, но мы их сдерживаем", — сообщил советник Офиса президента.

Разгром 155-й бригады морской пехоты РФ возле Павловки

Недавно российские военные блоггеры опубликовали письмо, в котором утверждается, что российское военное руководство "бросило" 155-ю бригаду морской пехоты РФ в "непонятное наступление" под Павловкой Донецкой области.

По их данным, подразделение понесло потери около 300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести и потеряло половину техники, все в течение четырех дней.

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась сообщил, что украинские военные разбили 75% личного состава этой бригады.

Советник Офиса президента также заявил, что ВСУ уничтожили почти всю бригаду.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в оккупированный Донецк направлена группа следственного комитета РФ, которая будет расследовать эти потери.