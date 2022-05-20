"Место моей смерти и моей жизни": защитник Мариуполя показал прощальные фотографии из "Азовстали"

Защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий ("Орест") 20 мая опубликовал в своих соцсетях фотографии из "Азовстали".

"Ну вот и все. Спасибо за убежище "Азовсталь" — место моей смерти и моей жизни", - написал он.

На фотографиях видно, как российские оккупанты, обстреливавшие "Азовсталь" с земли, неба и моря, разрушили завод, на котором почти три месяца держали оборону Мариуполя отдельный отряд специального назначения "Азов", 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы и тероборона города.

Стоит отметить, что 16 мая началась секретная операция по спасению защитников Мариуполя, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуационная миссия украинских бойцов, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", продолжается.

Известно, что часть бойцов из "Азовстали" россияне вывезли в колонию в оккупированной Еленовке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидца. Он рассказал агентству, что семь автобусов с украинскими бойцами из гарнизона "Азовсталь" прибыли в недавно открытую тюрьму в подконтрольном России поселку Еленовка под Донецком. В то же время украинские власти эту информацию, как и подробности операции, не комментируют.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр лишь сообщила, что 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске ("ДНР") были эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку ("ДНР"). Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена, добавила замглавы Минобороны Украины.

17 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что 52 раненых защитников с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе были вывезены в больницу Новоазовска ("ДНР"). Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.

20 мая британская разведка сообщила, что территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, который мужественно защищают украинские воины, покинули более 1700 военнослужащих Украины. Сколько там еще остается, неизвестно.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 86-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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