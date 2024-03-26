"Место уклонистов – концлагеря и штрафбаты": командир отделения в 92-й ОШБр о мобилизации

Командир отделения в 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Леонид Маслов жестко "прошелся" по уклоняющимся от мобилизации мужчинам. Он подчеркнул, что не пытается противопоставлять тех, кто служит и тех, кто делает что-то другое. Однако, по его словам, уклонист – это военнообязанное лицо, которое притворяется, что его нет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уклонист не стоит на учете, не работает официально, умышленно не проживает по месту регистрации, или выбрасывает официальную корреспонденцию из почтового ящика, убегает за границу, покупает документы об инвалидности, не обновляет свои данные в ТЦК. Это негодяи, которые используют недостатки системы ради того, чтобы не подвергать себя риску выполнить Конституционную обязанность. Например, мужчина с 3 детьми, который стоит на учете и не уехал за границу навсегда – не уклонист, но если один ребенок достиг совершеннолетия и об этом неизвестно ТЦК – это уже уклонист", – говорит военный.

Маслов также объясняет, что проблема в том, что государство и депутаты не создают условия для общественного осуждения и позора уклонистов. Он настаивает на усилении мобилизационных процессов.

"Уклонисты – это также и кнопкодавы, которые по политическим или личным мотивам уклоняются от своей обязанности установить четкие правила, чтобы закрыть дыры для уклонистов и начать преследовать их по закону. Нет ничего хуже для государства, чем поощрения уклонистов, в том числе путем создания для ных атмосферы безнаказанности. Место уклонистов – концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу. Однако уклонисты в Верховной Раде не способны даже отменить повестки и захваты людей на улицах, установив единую для всех «перепись населения» и санкции за не состояние на учете", — отмечает военный.

Леонид Маслов подчеркивает, что военным не нужна замена и отдых, им очень нужно подкрепление.

"Ибо с подобным положением вещей, когда добьют последнего добровольца, вас все равно призовут в армию, при чем сделают пушечным мясом. Только это будет уже армия РФ, предназначенная для захватнической войны со всем миром, войны за перераспределение достижений человечества в пользу варваров", – резюмировал командир отделения 92-й ОШБр Леонид Маслов.

Напомним, комитет Верховной Рады по обороне продолжает рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования. Комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан.

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