Место уничтожения катера РФ в Крыму сняли на фото со спутника

На снимках видно место попадания и поврежденный пирс.

На спутниковых снимках удалось зафиксировать место удара по российскому скоростному катеру в оккупированном Крыму 6 мая.

Соответствующие фото распространил проект "Схемы".

В сообщении указано, что "Схемы" установили точную локацию и публикуют снимки со спутника Planet Labs, на которых видно место попадания и поврежденный пирс, к которому был пришвартован российский катер.

Также читайте В Крыму уничтожен российский катер "Мангуст": что о нем известно

Напомним, 6 мая ГУР Минобороны Украины с помощью дрона Magura V5 поразило и уничтожило скоростной катер врага в бухте Узкая в Крыму.

Впоследствии в разведке уточнили, что уничтожили в Черном море российский катер серии "Мангуст" 150, которых в тамошней акватории не так много. Судно затонуло.

Спутниковый снимок места удара по российскому катеру в Крыму/Фото: "Схемы"

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не просто поразили, а уничтожили! ГУР рассказали подробности ликвидации вражеского катера в Крыму

Читайте главные новости дня: