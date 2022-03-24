"Месяц героического сопротивления": Зеленский подчеркнул, что российские войска "не знают предела зла"

Зеленский предупредил, что РФ пытается мобилизовать все свои силы в войне против Украины и собирает мерзавцев со всего мира.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 24 марта уже месяц героического сопротивления, когда украинцы защищают себя от уничтожения. Это в шесть раз дольше, чем планировал враг.

Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения.

"24 марта — месяц нашего сопротивления. Героического сопротивления украинского государства, украинского народа безжалостному вторжению России. Уже месяц нашей защиты от попыток нас уничтожить, стереть с лица земли", — отметил президент.

Зеленский обратил внимание, что первоначальный замысел Кремля развалился еще в первые дни вторжения. По его словам, Путин и его сообщники думали, что украинцы испугаются и не будут бороться. Но оккупанты ошиблись.

"Они (россияне — Ред.) ничего не знают о нас, об украинцах. Ничего не знают вообще о свободе. О том, как она ценна. Они не знают, как свобода обогащает жизнь. Дает жизни смысл", — сказал глава государства.

Зеленский предупредил, что РФ пытается мобилизовать все свои силы в войне против Украины.

"Оккупантов все еще очень много. Россия достает живую силу отовсюду. Технику. Авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, способных стрелять в мирных людей", — подчеркнул он.

Президент напомнил, что российские войска разрушают украинские города, убивают без разбора гражданских людей, насилуют женщин, похищают детей, расстреливают беженцев, захватывают гуманитарные колонны, занимаются мародерством, сжигают музеи, взрывают школы, больницы, университеты, жилые кварталы и т.д.

"Российские войска не знают предела зла", — резюмировал Зеленский.