"Месяц назад даже представить не могли": Украина ищет аккаунты убитых оккупантов РФ благодаря искусственному интеллекту

Затем друзьям и близким убитых оккупантов сообщают об их смерти.
Украина начала использовать искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов убитых на войне российских армейцев, которых диктатор Путин отправил воевать против нашего государства.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.
Минцифры использует искусственный интеллект для поиска аккаунтов в соцсетях мертвых русских солдат, чтобы сообщить о смерти всем их друзьям и близким, развенчать миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и "здесь никто не умирает".
"Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где" никто не умирает". Месяц назад мы настраивали новую систему CRM для обработки заявок контакт-центра Дія. А сегодня настраиваем автодозвоны в России, чтобы рассказывать правду о российских убийцах у нас дома", — сказал Федоров.
Напомним, в течение суток воздушные силы Вооруженных Сил Украины устроили российским оккупантам "бешеное небо и безумный ад".
Читайте также:
- Российские журналисты попытались узнать о потерях оккупантов
- Основная "добыча" — вражеские беспилотники: в Воздушных силах рассказали достижения украинского ПВО
- Подоляк назвал две причины, почему Россия испытывает потрясающее фиаско в войне против Украины