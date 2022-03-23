"Месяц назад даже представить не могли": Украина ищет аккаунты убитых оккупантов РФ благодаря искусственному интеллекту

"Месяц назад даже представить не могли": Украина ищет аккаунты убитых оккупантов РФ благодаря искусственному интеллекту

Затем друзьям и близким убитых оккупантов сообщают об их смерти.

Украина начала использовать искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов убитых на войне российских армейцев, которых диктатор Путин отправил воевать против нашего государства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.

Минцифры использует искусственный интеллект для поиска аккаунтов в соцсетях мертвых русских солдат, чтобы сообщить о смерти всем их друзьям и близким, развенчать миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и "здесь никто не умирает".

"Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где" никто не умирает". Месяц назад мы настраивали новую систему CRM для обработки заявок контакт-центра Дія. А сегодня настраиваем автодозвоны в России, чтобы рассказывать правду о российских убийцах у нас дома", — сказал Федоров.

ТСН.ua

Напомним, в течение суток воздушные силы Вооруженных Сил Украины устроили российским оккупантам "бешеное небо и безумный ад".

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