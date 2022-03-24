Месяц войны с РФ и оттеснение российских войск от Киева: пять главных новостей ночи 24 марта

Месяц войны с РФ и оттеснение российских войск от Киева: пять главных новостей ночи 24 марта

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей ночи 24 марта:

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в ночь, когда проходит месяц с начала войны с Россией. Читать дальше –>

Высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США заявил, что российские войска были отброшены на расстояние примерно 55 километров восточнее столицы Украины за прошедшие сутки. Читать дальше –>

Россия запустила уже более 1200 ракет по объектам в Украине, но в Пентагоне считают, что подавляющее большинство арсенала ракет "земля-воздух" и крылатых ракет еще находятся в распоряжении вооруженных сил РФ. Читать дальше –>

Украина очень ясно информировала белорусскую сторону: если их вооруженные силы зайдут на территорию Украины и начнут боевые действия, то будут уничтожаться так же беспощадно, как и российские войска. Читать дальше –>

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает: враг готовит химические атаки. Читать дальше –>

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