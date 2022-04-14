"Месяцами или даже дольше": у Байдена допустили затяжную войну в Украине

"Месяцами или даже дольше": у Байдена допустили затяжную войну в Украине

По словам Салливана, война в Украине может длиться "месяцами или даже дольше".

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предположил, что военные действия в Украине могут занять не один месяц.

Об этом сообщает CNN.

"Бои в Украине также, вероятно, будут продолжительными, и будут продолжаться месяцами или даже дольше", – сказал Салливан.

Также Салливан сказал, что в администрации Джо Байдена еще не решили, снимут ли США санкции с России, если она достигнет дипломатического соглашения с Украиной.

"Многое зависит от формы и объема этого дипломатического соглашения, и многое зависит от того, на что согласятся украинцы с нами и европейцы", – сказал Салливан.

"Вы знаете, мы не собираемся делать с главой украинцев соглашение, где мы получим кучу снятия санкций в отношении России. Но если бы какая-то мера ослабления санкций была встроена в какое-нибудь надежное дипломатическое решение во главе с украинцами, это то, что мы с радостью оценили бы", – добавил советник по Нацбезопасности США.

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