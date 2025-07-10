Месяцами говорят, что позиции наши, а они давно не наши — Чмут о проблеме армии

Чмут об одной из ключевых проблем ВСУ / © Associated Press

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Страх сказать правду начальству о реальном состоянии на том или ином участке фронта является одной из ключевых проблем в украинском войске.

Об этом заявил руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

«Потому что за правду не хвалят, за правду снимают с должностей, переводят в резервные батальоны, обнуляют карьеру, отправляют штурмовать посадку, открывают уголовные дела и так далее», — говорит Чмут.

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Он признает, что некоторые командиры иногда месяцами говорят, что наши позиции, а они уже давно не наши.

«Туда заходит какое-то очередное приданое подразделение, которое думает, что оно идет на свои позиции, а оно уже давно в тылу противника. Его там уничтожают, и мы на ровном месте имеем дурацкие потери. Страх сказать правду», — считает волонтер.

Чмут критически относится к идее формировать новые бригады, когда старые недоукомплектованы личным составом. Он считает, что нужно масштабировать успешные сильные воинские части из батальонов в полки, из полков в дивизии, из бригад в дивизии, присоединять к сильным средние части и их делать еще сильнее, а не «плодить» много новых частей.

«А людей не становится больше, ресурса не становится больше, и война на истощение продолжается. Это очень удивительные решения. Они сложно поддаются какому-то логическому объяснению, а не эмоциональному: „Я генерал, я так сказал, я несу ответственность за войну, значит будет так“, — подытожил Тарас Чмут.

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Ранее Чмут предупредил о росте конфликта между фронтом и Генштабом.

Также он предупреждал, что фронт может посыпаться в один момент.