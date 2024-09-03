Метинвест Ахметова построил для ВСУ первый в Украине стальной подземный госпиталь

Группа Метинвест в рамках инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" создала для Министерства обороны Украины, в координации с Медицинскими силами "Восток", первый в стране подземный стабилизационный пункт для спасения жизней защитников на передовой.

Стальной госпиталь обеспечивает реанимацию, лечение и содержание пациентов до их выписки или эвакуации в другое стационарное медицинское учреждение. И все это происходит вблизи линии фронта в безопасных для медиков и пациентов условиях.

Базой для госпиталя стали стальные бункеры-«крыевки», разработанные Метинвестом, модернизированные и конструктивно измененные в соответствии с потребностями военных медиков. Укомплектованность госпиталя соответствует уровню полевых госпиталей второго эшелона (Role/Echelon 2) в соответствии со стандартами НАТО. Инвестиции Метинвеста в строительство стального подземного госпиталя и его комплектацию оборудованием составляют более 20 млн. грн.

«Медицинский госпиталь на глубине многих метров под землей — самый амбициозный и сложный проект, который нам приходилось реализовать с самого начала полномасштабного вторжения. Но в вопросе спасения жизней украинских защитников важна каждая минута. Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы не упустить это драгоценное время, и чтобы у наших врачей было все необходимое для своевременного и эффективного оказания помощи», — говорит операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Метинвест укомплектовал госпиталь кислородными концентраторами, аппаратом ИВЛ, кардиомониторами, дефибрилляторами, операционным оборудованием и освещением, стерилизаторами, системами обогрева пациента, медицинской мебелью и т.п. на общую сумму более 7 млн грн.

«Этот подземный госпиталь — лучший из стабилизационных пунктов. Он позволит оказывать медицинскую помощь более 100 пациентам в сутки, спасая сотни жизней наших героев. Надеюсь, что количество таких объектов будет расти», — отметил и.о. командира Медицинских сил "Восток" Роман Кузев.

Госпиталь спроектирован на базе шести стальных бункеров увеличенного размера и оборудован системами вентиляции, водоснабжения, водоотвода и энергообеспечения. Также он дополнительно оборудован системами РЭБ высокой мощности и альтернативными источниками питания.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам 7,5 млрд грн, из которых 4 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Компания производит множество изделий, которые передают для нужд армии. Кроме бункеров-«крыевок», среди них – противоминные тралы, защитные экраны для противодействия FPV-дронам, «ловцы ланцетов», пластины для амуниции и броня для защиты фронтовых автомобилей.