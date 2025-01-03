Метинвест наладил производство защитных панцирей для ЗРК Patriot

Компания уже производит стальные экраны для основных отечественных танков Т-64 и Т-72, американских танков M1 Abrams и БМП Bradley, а также готовится интегрировать их на разные модификации Leopard 2. В настоящее время силы обороны получили более 300 экранов. Метинвест сообщает, что новой разработкой стала защита для американских ЗРК Patriot, защищающих небо над Украиной.

«Защитники неба тоже нуждаются в надежной защите. Поскольку это одно из главных направлений инициативы Стальной Фронт, в котором мы имеем большой опыт, неудивительно, что именно нам доверили ответственную миссию. За полтора месяца мы с нуля создали проект и по чертежам изготовили из украинской бронестали Метинвеста щит для экипажа ЗРК Patriot, гарантирующий защиту от обломочных поражений как защитникам, так и комплекса управления системой ПВО», — отметил руководитель направления стального производства Метинвеста для нужд украинской армии, операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Новое изделие – это бронепанцирь для мозгового центра ЗРК Patriot, модуля управления комплексом MIM-104, управляющего системой противовоздушной обороны от обломочных поражений. Он изготовлен из стали марки 30ХН2МА, что отличается повышенными свойствами износостойкости, прочности, вязкости и сопротивления механическим нагрузкам.

Панцирь состоит из почти 200 элементов — пластин бронированной стали толщиной до 8 мм, которые защищают центр управления комплексом ПВО. Общий вес панциря превышает 2,6 тонны, однако никак не влияет на функциональность или мобильность комплекса.

Над созданием панциря для ЗРК Patriot работала команда проектных инженеров, курировавших работу токарей, слесарей, механосборников и электрогазосварщиков.

Система Patriot – зенитный ракетный комплекс. Сердечной системой является радар AN/MPQ-53 Patriot, именем которого и назвали весь комплекс. Это многоцелевая радиолокационная станция с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР), работающей в G или H-диапазонах. Patriot использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы. Максимальная дальность обнаружения воздушных целей составляет 170 км.

Стальной фронт Рината Ахметова – инициатива бизнесмена, объединяющая помощь его бизнесов Силам Обороны. Общая сумма, направленная Ринатом Ахметовым на помощь военным и гражданским украинцам, превышает 10,6 млрд грн.