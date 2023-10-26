Метинвест освоил производство и поставку ВСУ противоминных тралов для танков

Группа Метинвест наладила серийное производство противоминных тралов аналогичной КМТ-7 конструкции, которые крепятся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин.

После прохождения необходимых тестов от Министерства обороны Украины противоменные тралы передали к использованию подразделениям Национальной гвардии и ВСУ. Метинвест уже приступил к поставке оборудования украинскому войску. Планируемый объем производства – до пяти тралов в месяц.

Противоположные тралы – чисто украинский продукт, производимый из украинской стали на предприятиях Группы Метинвест в Украине, в рамках инициативы «Стальной Фронт» бизнесмена Рината Ахметова.

Потребность ВСУ в тралах неотложна из-за плотного минирования противником территории по всей линии фронта. Инженеры Метинвеста усовершенствовали противоминные тралы конструкции КМТ-7, сделав свой аналог: парные катки с креплением на танки. Себестоимость изготовления одного трала составляет около 2,5 млн. грн. с учетом дополнительного оборудования для экипажей танков, что требуется для монтажа средства.

«Наши защитники ежедневно рискуют жизнью, преодолевая минные поля, которые стали одним из самых больших препятствий для нашего контрнаступления. Мы хотим помочь сберечь технику, но самое главное – сохранить жизнь украинских воинов. Поэтому мы приступили к производству минных тралов для ВСУ. Эти тралы прошли все испытания и уже используются на самых горячих участках фронта, принимая на себя детонацию мин вместо танков и бронированных машин. Это только первый шаг для Метинвеста в большом проекте по содействию разминированию Украины. Мы делали и продолжим делать все, чтобы помочь нашей стране победить и вернуть мир на нашу землю», – отметил Ринат Ахметов.

Вес одного комплекта катков достигает 6,5 тонн, размер – 3,77 х 3,44 метра. По нормативам ВСУ один трал должен выдерживать 4-5 подрывов противотанковых мин. Поскольку тралы работают в паре, оба должны выдерживать от 8 до 10 взрывов. Трал штатно крепится на основные боевые танки ВСУ.

Противоположные тралы от Метинвеста будут в первую очередь поставляться бригадам Нацгвардии и Сухопутных войск на самые горячие участки фронта. Чтобы у боевых бригад была возможность оперативно ремонтировать тралы после использования, компания также наладила выпуск компонентов для изделий, что позволяет быстро возвращать противоминные средства для работы в условиях фронта.

«Противоположные тралы – важная составляющая контрнаступательных действий. Они не только защищают экипажи украинских танков, но и расчищают путь пехоты. Наличие подобного оборудования, которое могут производить украинские предприятия, критически важно для страны во время войны. Это позволяет силам безопасности и обороны Украины опираться на надежный тыл, в этом случае – украинских металлургов, горняков и инженеров Метинвеста», — оценил качество противоминных тралов Андрей Беляев, командир 23-й Отдельной бригады охраны общественного порядка «Хортица» Нацгвардии.

Отметим, что Метинвест с первых дней полномасштабного вторжения системно помогает защитникам. За полтора года военной агрессии компания в рамках инициативы Стальной фронт Рината Ахметова уже направила в поддержку защитников 2 млрд грн. В частности, это изготовлены на собственных мощностях и приобретены 150000 бронежилетов, более 280 мобильных укрытий-«крыевок», 250 высокоточных макетов военной техники, свыше 30 «ловцов ланцетов», а также тысячи дронов и тепловизоров, автомобили, средства связи оборудование, которое закупается и бесплатно передается подразделениям сил обороны Украины.