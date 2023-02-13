"Метод танкового каннибализма": эксперт рассказал, как Россия будет пополнять запасы и сколько техники имеет

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла более 3200 танков после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это беспрецедентное явление в ведении войн со Второй мировой войны. Ведь в Афганской войне, продолжавшейся практически 10 лет, Советский Союз потерял всего 147 машин.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

"К началу этой войны танковый штатный потенциал составлял в пределах 3400 машин. Следовательно, почти добегаем до 100% того, что они имели к началу этой войны. Имеют ли они замену на эти танки, в части, касающейся качественных машин – не имеют и не будут иметь", — отметил Черник.

Эксперт также рассказал, что линия, производившая танки Т-72, деградировала еще в 1998 году. Россияне могут производить в пределах до 50-70 танков в год разных модификаций Т-90.

"То есть качественной техники не будет. Вместе с тем, на складах, начиная от Т-62 и вплоть до Т-34, есть еще вне 15 тысяч техники, это невероятно много. Конечно, все будет двигаться по методу каннибализма — три-четыре танка, и из него лепят один более или менее боеспособный. Полноценная ли это машина в понимании качества – нет. Но это все же оружие. Поэтому легкомыслить нельзя", — резюмировал он.

Напомним, Петр Черник рассказал, что у России на сегодняшний день нет сил и средств для нового полномасштабного наступления на всей линии фронта.

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