"Методика тараканов": оккупанты испытали новую тактику в районе Крынков – Гуменюк

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк сообщила, что оккупационная армия РФ пыталась изменить тактику наступления в районе Крынков в Херсонской области в попытках вытеснить ВСУ из занимаемых плацдармов. Но эти попытки оказались нерезультативными.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

"Враг испытывал новую тактику. На днях в сводках Генштаба вы могли видеть, что фигурировали веские цифры штурмов — до 16 доходило. Они пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной", — рассказала она.

Гуменюк отметила, что оккупанты создавали большое количество малых штурмовых групп, которыми, по "методике тараканов", пытались атаковать с разных сторон плацдармы ВСУ.

"Были отбиты все штурмы. Сейчас оккупанты снова перешли к более устойчивой и привычной тактике – шесть штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха", — резюмировала Наталья Гуменюк.

Напомним, Сырский заявил о сложной ситуации на фронте и назвал главную цель РФ.

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