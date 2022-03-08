Методы 1940-х годов: как Россия во временно оккупированных городах убеждает людей прекратить сопротивление

Оккупанты призывают людей сдаться.

Российские оккупанты во временно захваченных городах начинают агитировать местных жителей за присоединение к РФ.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Так, в Бердянске оккупанты распространяют листовки, основным нарративом которых является необходимость присоединения Украины к России. В тексте таких листовок говорится о якобы борьбе РФ против нацистских группировок, в частности полка "Азов".

"Все указанное цинично кажется врагом как безальтернативный вариант развития событий. Другим проявлением бестолковости работы российских пропагандистов являются агитационные радиовключения в Мариуполе. Здесь враг фактически угрожает населению города, отмечая, что единственной возможностью выжить является прекращение оказания сопротивления, сдача оружия, выход с города коридорами", созданными РФ. Но агитационные методы их пропаганды образца 1940 года просто не действуют на украинцев, потому что все мы знаем, за что боремся", — говорится в сообщении.

Ранее в Центральном разведывательном управлении сообщалось, что российская армия может удвоить усилия в наступлении в Украине, однако украинский народ будет яростно сопротивляться.

Между тем, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну.

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