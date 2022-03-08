Методы 1940-х годов: как Россия во временно оккупированных городах убеждает людей прекратить сопротивление

Оккупанты призывают людей сдаться.
Российские оккупанты во временно захваченных городах начинают агитировать местных жителей за присоединение к РФ.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Так, в Бердянске оккупанты распространяют листовки, основным нарративом которых является необходимость присоединения Украины к России. В тексте таких листовок говорится о якобы борьбе РФ против нацистских группировок, в частности полка "Азов".
"Все указанное цинично кажется врагом как безальтернативный вариант развития событий. Другим проявлением бестолковости работы российских пропагандистов являются агитационные радиовключения в Мариуполе. Здесь враг фактически угрожает населению города, отмечая, что единственной возможностью выжить является прекращение оказания сопротивления, сдача оружия, выход с города коридорами", созданными РФ. Но агитационные методы их пропаганды образца 1940 года просто не действуют на украинцев, потому что все мы знаем, за что боремся", — говорится в сообщении.
Ранее в Центральном разведывательном управлении сообщалось, что российская армия может удвоить усилия в наступлении в Украине, однако украинский народ будет яростно сопротивляться.
Между тем, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну.
Читайте также:
- В Харьковской области во время вражеского авиаудара снаряд попал в жилой дом: среди погибших есть ребенок
- "Давление переходит все границы": в России устроили истерику из-за новых санкций США
- Никаких успехов в оккупации Украины в ближайшее время не будет: в НАТО озвучили прогноз для России