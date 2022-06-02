Метро в Харькове меняет время работы: как теперь будет курсировать подземка

Метро в Харькове меняет время работы: как теперь будет курсировать подземка

Метро Харькова сменит график работы в субботу, 4 июня.

С 4 июня харьковский метрополитен будет работать с 06:30 по 20:00.

Об этом сообщил Харьковский мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона 2 июня.

"С субботы, мы изменим график движения поездов. Поезда будут ходить с 06:30 по 20:00. Сегодня они ходят по режиму с 7 утра до 7 вечера", — сказал Терехов.

К слову, метрополитен Харькова возобновил работу 24 мая, ровно через три месяца после начала войны. Подземка также остается укрытием. Там можно находиться при воздушной тревоге.

Кроме того, предприятия в Харькове постепенно возобновляют работу.

В то же время оккупанты на севере Харьковщины будто взбесились, местные сообщают о небывалых до сих пор обстрелах.

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