Метро в Харькове меняет время работы: как теперь будет курсировать подземка

Метро Харькова сменит график работы в субботу, 4 июня.
С 4 июня харьковский метрополитен будет работать с 06:30 по 20:00.
Об этом сообщил Харьковский мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона 2 июня.
"С субботы, мы изменим график движения поездов. Поезда будут ходить с 06:30 по 20:00. Сегодня они ходят по режиму с 7 утра до 7 вечера", — сказал Терехов.
К слову, метрополитен Харькова возобновил работу 24 мая, ровно через три месяца после начала войны. Подземка также остается укрытием. Там можно находиться при воздушной тревоге.
Кроме того, предприятия в Харькове постепенно возобновляют работу.
В то же время оккупанты на севере Харьковщины будто взбесились, местные сообщают о небывалых до сих пор обстрелах.
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