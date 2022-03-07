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Метро в Киеве продолжает работать в режиме перевозок, ориентировочный интервал движения 40 минут

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Метро в Киеве продолжает работать в режиме перевозок, ориентировочный интервал движения 40 минут

УНИАН

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19:00.

Киевский метрополитен в столице работает в режиме перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в понедельник, 7 марта.

Инфографика: t.me/kyivmetroalerts / ©
Инфографика: t.me/kyivmetroalerts

Так, движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет".

По синей линии поезда курсируют по ст. "Героев Днепра" – ст. "Теремки". Без остановки на станциях:

  • "Майдан Незалежности"
  • "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия работает от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях:

  • "Дворец спорта",
  • "Кловская",
  • "Золотые ворота"

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".
Примерный интервал движения 40 минут.

"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости. Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие ", — говорится в сообщении.

Ночь на 7 марта в Киеве прошла спокойно. После завершения комендантского часа открылись продовольственные магазины, аптеки и зоомагазины, начал работать наземный коммунальный транспорт и метрополитен.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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