Метро в Киеве продолжает работать в режиме перевозок, ориентировочный интервал движения 40 минут

Метро в Киеве продолжает работать в режиме перевозок, ориентировочный интервал движения 40 минут

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19:00.

Киевский метрополитен в столице работает в режиме перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в понедельник, 7 марта.

Инфографика: t.me/kyivmetroalerts

Так, движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет".

По синей линии поезда курсируют по ст. "Героев Днепра" – ст. "Теремки". Без остановки на станциях:

"Майдан Незалежности"

"Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия работает от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях:

"Дворец спорта",

"Кловская",

"Золотые ворота"

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Примерный интервал движения 40 минут.

"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости. Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие ", — говорится в сообщении.

Ночь на 7 марта в Киеве прошла спокойно. После завершения комендантского часа открылись продовольственные магазины, аптеки и зоомагазины, начал работать наземный коммунальный транспорт и метрополитен.