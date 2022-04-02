Метро в Киеве работает, но останавливается не на всех станциях (карта)

Метро в Киеве работает, но останавливается не на всех станциях (карта)

Ориентировочный интервал движения поездов – один час.

Метро в Киеве по состоянию на 2 апреля работает в режиме перевозок, но останавливается не на всех станциях. Движение осуществляется по всем линиям.

Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.

Движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"

организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет" По синей линии от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки".

Без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

Движение по зеленой линии – от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи".

Без остановки на станциях "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Кловская". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Отмечается, что график работы может оперативно изменяться по необходимости.

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Напомним, что в Киеве разрешили продажу алкоголя, который разбирают с полок "со скоростью света".

Тысячи киевлян, которые с началом войны перебрались в метро, уже называют его вторым домом.

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