Метро в Киеве работает, но останавливается не на всех станциях (карта)

Ориентировочный интервал движения поездов – один час.
Метро в Киеве по состоянию на 2 апреля работает в режиме перевозок, но останавливается не на всех станциях. Движение осуществляется по всем линиям.
Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.
- Движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"
- По синей линии от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки".
Без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".
- Движение по зеленой линии – от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи".
Без остановки на станциях "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Кловская". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".
Отмечается, что график работы может оперативно изменяться по необходимости.
Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.
Напомним, что в Киеве разрешили продажу алкоголя, который разбирают с полок "со скоростью света".
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