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Метро в Киеве работает, но останавливается не на всех станциях (карта)

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Метро в Киеве работает, но останавливается не на всех станциях (карта)

Ориентировочный интервал движения поездов – один час.

Метро в Киеве по состоянию на 2 апреля работает в режиме перевозок, но останавливается не на всех станциях. Движение осуществляется по всем линиям.

Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.

  • Движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"
  • По синей линии от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки".

Без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

  • Движение по зеленой линии – от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи".

Без остановки на станциях "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Кловская". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Отмечается, что график работы может оперативно изменяться по необходимости.

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Напомним, что в Киеве разрешили продажу алкоголя, который разбирают с полок "со скоростью света".

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Тысячи киевлян, которые с началом войны перебрались в метро, уже называют его вторым домом.

Тысячи киевлян, которые с началом войны перебрались в метро, уже называют его вторым домом.

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