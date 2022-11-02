Между двумя "башнями Кремля" идет война, Путин оказался посередине – военный эксперт

В руководстве России идет борьба между "башнями Кремля" за назначение виновного в военных поражениях в Украине, "крайним" могут сделать даже президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал в комментарии ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, комментируя конфликт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера Чечни Рамзана Кадырова с руководством минобороны России.

"Это исключительно мой взгляд, никоим образом не претендую на истинность или исчерпываемость. Между двумя "башнями Кремля" в самом разгаре война — между ФСБ и министерством обороны. Оба одинаково несут ответственность за эту войну. ФСБ ввела Путина в стратегическое заблуждение, что войну можно выиграть за три дня. Министерство обороны во главе с Шойгу не может справиться с этой войной, не может нанести военное поражение Украине", — рассказал Черник.

По его словам, между ведомствами безумная война, а Путин "где-то посередине".

"Ни с одними, ни с другими он не может быть в тактическом союзе, ибо и те, и другие пытаются перекладывать ответственность друг на друга. В итоге может быть очень интересно, что найдут козла отпущения, и им может быть даже сам Путин - это вполне возможно", — подчеркнул эксперт.

Как объяснил полковник, за провал в войне должен быть назначен виновник.

"Вопрос – кто это будет? Будет ли это связка Бортников-Патрушев, Шойгу, или сам Путин? Путин это прекрасно понимает, и выстраивает свою персональную вертикаль, в которую уже вовлечены Пригожин и Кадыров. Есть три башни, которые между собой находятся в стратегическом противоборстве. Мы не видим всех признаков противоборства, они это прятать умеют, но оно точно началось", — уверен Черник.

Военный эксперт добавил, что в руководстве РФ нарастает коллапс:

"Вопрос, как он будет решен, какая из башен проиграет или победит. Они не найдут баланса, смертельный танец там начался, остановить его невозможно".

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер", "повар Путина" Евгений Пригожин усилил свое влияние на Кремль. Глава ЧВК "Вагнер" позволяет себе громкие политические заявления, жестко критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. В тандеме с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым он добился отстранения от должности командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина. Параллельно Пригожин создал мощную военную структуру, которая находится вне российского правового поля, однако вербует даже пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает усиление частных армий признаком скорого развала России.

"У меня возникает вопрос: а сколько сейчас у РФ армий? Вооруженные силы, армия Кадырова, Росгвардия, армия Пригожина. Многие армии уже есть, много субъектов начинает проявляться. В результате будет много разных стран", — говорит советник ОПУ.

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