Между Киевом и Москвой нет мирных переговоров: при каких условиях стороны вернутся к диалогу

Между Киевом и Москвой практически нет мирных переговоров. Общаются стороны только по вопросам обмена погибшими и военнопленными.

Украинская сторона с российской пока не обсуждает вопрос возвращения за стол переговоров. Киев и Москва общаются только о возвращении тел погибших и военнопленных.

Об этом со ссылкой на BBC пишет пресс-служба Офиса президента.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россияне не соблюдают правила ведения войны и пренебрегают гуманитарным правом мирного населения на оккупированных территориях.

"После шести месяцев этой войны мы не можем продолжать верить, что РФ выполнит какие-либо договоренности", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Также он добавил, что Украина вернется к переговорам с Россией, когда будет видна реалистическая отправная точка вместо кремлевского ультиматума и намерения аннексировать все оккупированные территории.

В свою очередь, целью нашего государства является возвращение границ, которые существовали по состоянию на март 2014 года.

Напомним, что в МИД Украины призвали все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам.

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