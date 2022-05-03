"Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы": Подоляк — о ракетных ударах по украинским городам

"Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы": Подоляк — о ракетных ударах по украинским городам

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на массовые ракетные удары российских оккупантов по украинским городам 3 мая.

Цивилизованный мир должен признать Россию спонсором терроризма.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Сначала – антисемитские заявления Москвы, теперь – массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Виннитчина, Кировоградщина, Закарпатье. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне", — отметил он.

Напомним, что сегодня Россия впервые с начала войны нанесла ракетный удар по Закарпатью.