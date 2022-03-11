"Между нашими народами нет границ": Зеленский обратился к полякам со словами благодарности (видео)

"Между нашими народами нет границ": Зеленский обратился к полякам со словами благодарности (видео)

Зеленский подчеркнул, что украинцы разделят победу над российскими оккупантами с братьями и сестрами – поляками.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта обратился к полякам. Он поблагодарил народ и правительство Польши и подчеркнул: мы уже сформировали чрезвычайно сильный союз.

ТСН.ua публикует полный текст обращения президента.

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"Уважаемый господин президент, мой друг Анджей!

Уважаемая госпожа Маршалок Сейма! Уважаемый господин Маршалок Сената!

Дамы и господа депутаты и сенаторы!

Уважаемые господа!

Братья и сестры поляки!

Когда я стал президентом в 2019 году, тогда чувствовалось, что нам нужно пройти с Польшей долгий путь.

Потому что было прохладно. В наших отношениях. В нашем настроении друг к другу.

Так случилось. Но я хотел пройти этот путь быстро. Путь к теплу.

Потому что мы такие народы. Я знал, что от природы мы родные. Украинцы, поляки.

Я помню мои первые встречи с Анджеем. От встречи до встречи все менялось. Прохлада исчезала.

Мы понимали друг друга.

Как украинец и поляк. Как европейцы. Как родители, любящие свои семьи и осознающие, что наши дети должны жить в мире одинаковых хороших ценностей.

Наших с вами ценностей.

Должны жить в мире, где народы независимы, где властвует свобода, где семья имеет значение и где никто и никогда не имеет права на захватническую войну.

Считается, что цифра 7 приносит счастье. Именно столько соседей Бог дал Украине.

Приносит ли это счастье нам? Ответ сегодня знает весь мир.

А лучше других ее знают 78 украинских детей, погибших от ракет и обстрелов России.

Сосед, который принес на нашу землю беду и войну. Сосед, который явно действует без Бога.

Когда есть тот, кто бьет зверски, очень важно иметь того, кто подставит плечо. И когда в твой дом ступает нога врага, он протянет руку помощи.

Утром 24 февраля я не сомневался, кто это точно будет. Кто мне и скажет: "Брат, твой народ не останется с врагом один на один".

Так и вышло. И я благодарен за это. Польские братья и сестры с нами. И это естественно.

Просто уже за один день – первый день войны стало ясно и мне, и всем украинцам, и я уверен – всем полякам... Стало ясно, что между нами, между нашими народами нет границ.

Любых физических. Любых исторических. Любых личных.

За 16 дней этой войны украинская гордость и польская честь, украинская смелость в боях и польская искренность помогают нам... Позволяют мне сказать сейчас важные слова. Слова о том, что между нашими народами царит подлинный мир.

Мир между родными. Мир между братьями.

И сейчас я очень хочу, чтобы эти слова услышали наши общие соседи. Белорусы.

Мир между родными. Мир между братьями. Мы должны к этому прийти и с ними! Мы придем обязательно!

Уважаемые господа! Братья и сестры поляки!

Очень долго разные "интересанты" пытались создать впечатление, будто украинцы и поляки живут по-разному. И порознь.

Зачем они это делали?

Я напомню слова светлой памяти президента Республики Польша Леха Качиньского, сказанные в Тбилиси в 2008 году: "Мы прекрасно знаем: ныне Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а потом, возможно, придет время на мою страну – Польшу".

24 февраля наступило это страшное "завтра" для Украины, о котором говорил президент Качиньский.

И сегодня мы боремся, чтобы для стран Балтии и Польши такое злое время не наступило.

Мы боремся вместе. У нас есть сила.

Помните, нас вместе 90 миллионов! Мы можем вместе все. И это – историческая миссия, историческая миссия Польши, историческая миссия Украины – быть лидерами, которые вместе извлекут Европу из этой бездны. Спасут от этой угрозы. Остановят превращение Европы в жертву.

Уважаемые господа! Мы можем.

Мы видели вчера, как и о чем говорили страны Евросоюза. Мы видели, кто был настоящим лидером и сражался за сильную Европу. За общую европейскую безопасность. А кто пытался остановить нас. Кто пытался вас остановить...

Мы понимаем, почему для поляков столь важно бороться вместе с нами. Вместе со всеми, кто за свободу. За свободу. За Европу.

Мы помним катастрофу возле Смоленска в 2010 году. Мы помним все факты расследования обстоятельств этой катастрофы.

Мы чувствуем, что это значит для вас.

И что значит для вас молчание тех, кто тоже все знает, но...

Но все еще заглядывается в Россию.

Братья и сестры поляки!

Я чувствую, что мы уже сформировали очень сильный союз.

Пусть неформальный. Но союз, выросший из реальности. А не со слов на бумаге.

Из тепла в нашем сердце, а не из вещей политиков на саммитах.

С того, как вы отнеслись к нашим людям. К украинцам, спасшимся на вашей земле от зла, пришедшего на нашу землю.

Более полутора миллионов граждан Украины! В абсолютном большинстве женщины и дети.

Они не чувствуют себя на чужбине, не чувствуют себя в приемах.

Вы встретили наших людей в семьях. С польской деликатностью. С братской добротой.

Хотя мы этого не просили, но вы за это ничего не попросили. Это просто между родными.

Поэтому я и обращаюсь так просто: друг Анджей! Дорогая Агата!

Потому я и утверждаю – мы уже объединились. Объединились, чтобы, как, по словам великого поляка, близкого друга Украины, блаженной памяти Иоанна Павла Второго, постоянно обретать и творить свободу.

Я не могу сегодня быть уверенным во всех лидерах всех народов. Но я уверен, что мы будем вместе с вами защищать свободу.

Столько, сколько нужно.

Я благодарен за всю помощь, которую мы получили от вашего государства, от вашего народа.

Я благодарен за прилагаемые усилия, чтобы мы могли обезопасить украинское небо. Я верю, что нам удастся прийти к результату в этом, очень нужного нам всем результату.

Если Бог даст и мы победим в этой войне, то мы разделим победу с нашими братьями и сестрами.

Это наше величие. И ваше величие.

Это борьба за нашу и вашу свободу.

Это общая история великих народов!

Дай Бог нам Победы!

Нєх жиє вольна Польска!

Нєх жиє вольна Україна!" — сказал Зеленский.