Между подразделениями "ДНР" и регулярными войсками РФ усугубляется конфликт — ISW

Из-за этих трений россиянам может быть сложно интегрировать силы "ДНР" в свои регулярные вооруженные силы.

Между регулярной российской армией и формирования террористической "Донецкой народной республики" усилился конфликт на фронте в Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики привели пример усугубления конфликта между ВС России и войсками "ДНР". Так, один из российских военкоров из состава 37-й ОМСБр (36-я общевойсковая армия, Восточный военный округ), высмеял подразделения "ДНР" за то, что те занимают позиции далеко за линией фронта, удерживаемой регулярными российскими войсками.

Также читайте Оккупанты снова минируют поля на Запорожском направлении – ISW

Военкор также утверждал о низком уровне квалификации у подразделений "ДНР" и о недоверии к ним со стороны регулярной российской армии.

"Обвинения, выдвинутые этим военкором в адрес формирований "ДНР", позволяют предположить, что между силами "ДНР" и регулярными российскими силами продолжаются трения", – отметили аналитики ISW.

В Институте предположили, что этот факт может еще больше усложнить усилия россиян по интеграции сил "ДНР" в регулярные вооруженные силы в рамках продолжающихся военных реформ.

К слову, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила, что Россия ищет новых наемников для войны против Украины. Сейчас в приоритете – завербованные граждане Сербии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жесткие боевые действия! Враг меняет тактику! Очень тяжело! Новости из передовой

Читайте также: