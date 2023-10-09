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Между подразделениями "ДНР" и регулярными войсками РФ усугубляется конфликт — ISW

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Между подразделениями "ДНР" и регулярными войсками РФ усугубляется конфликт — ISW

Российские боевики "ДНР" / Фото: Associated Press

Из-за этих трений россиянам может быть сложно интегрировать силы "ДНР" в свои регулярные вооруженные силы.

Между регулярной российской армией и формирования террористической "Донецкой народной республики" усилился конфликт на фронте в Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики привели пример усугубления конфликта между ВС России и войсками "ДНР". Так, один из российских военкоров из состава 37-й ОМСБр (36-я общевойсковая армия, Восточный военный округ), высмеял подразделения "ДНР" за то, что те занимают позиции далеко за линией фронта, удерживаемой регулярными российскими войсками.

Военкор также утверждал о низком уровне квалификации у подразделений "ДНР" и о недоверии к ним со стороны регулярной российской армии.

"Обвинения, выдвинутые этим военкором в адрес формирований "ДНР", позволяют предположить, что между силами "ДНР" и регулярными российскими силами продолжаются трения", – отметили аналитики ISW.

В Институте предположили, что этот факт может еще больше усложнить усилия россиян по интеграции сил "ДНР" в регулярные вооруженные силы в рамках продолжающихся военных реформ.

К слову, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила, что Россия ищет новых наемников для войны против Украины. Сейчас в приоритете – завербованные граждане Сербии.

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Дата публикации
Просмотры
1732
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