Между Путиным и Шойгу растет "постоянное напряжение" — The New York Times

В Белом доме подчеркнули, что советники Путина его дезинформируют, умалчивая провал в Украине и реальные последствия западных санкций.

Между российским президентом Владимиром Путиным и его министерством обороны, которое возглавляет Сергей Шойгу, растет "постоянное напряжение" из-за провала наступления в Украине.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников и разведку.

По словам многих американских официальных лиц, данные разведки говорят об изоляции Путина и усилении напряжения между ним и его министром обороны Сергеем Шойгу, который когда-то был одним из самых доверенных людей в окружении главы Кремля и, по слухам, даже должен был стать преемником российского президента.

Как пишет издание со ссылкой на американскую разведку, это связано с тем, что Путина дезинформировали о ходе войны и потерях российской армии в Украине, поскольку боялись его реакции.

Более того, в Белом доме подчеркнули, что советники Путина умалчивают не только о провале в наступлении, но и о реальных последствиях западных санкций. В то же время само издание сомневается, правда ли, что глава Кремля не окончательно информирован о ходе так называемой "военной спецоперации" в Украине.

Ранее в Пентагоне сомневались, назначил ли Путин ответственного за "спецоперацию" в Украине, поскольку войска РФ ведут себя во многих направлениях очень хаотично.

Стоит отметить, что военный эксперт Олег Жданов сообщал, что в близком окружении российского президента Владимира Путина, кроме спикера Дмитрия Пескова, никого не осталось. А сам глава Кремля ищет предателя, слившего план войны.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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