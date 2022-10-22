Между россиянами и белорусами возникают конфликты из-за дерзкого отношения путинских военных — Генштаб

Между русскими и белорусскими солдатами, задействованными в совместной группировке войск, возникают нередкие случаи конфликтов. Происходит это на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба Вооруженных сил Украины 22 октября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В настоящее время идет развертывание совместной региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь.

В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Ситуация у белорусской границы

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что в последние дни РФ стягивает войска и технику к украинско-белорусской границе. Киев следит за ситуацией возле админграницы и готов реагировать на любые угрозы с севера.

К слову, с первых дней войны территория Беларуси стала плацдармом для запуска по Украине ракет. Спустя почти восемь месяцев вторжения диктаторы Лукашенко и Путин заявили о совместном развертывании войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

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