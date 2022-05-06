Между Украиной и РФ произошел очередной обмен пленными: кто возвращается домой

Между Украиной и РФ произошел очередной обмен пленными: кто возвращается домой

В пятницу, 6 мая, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Как сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, во время сегодняшнего обмена удалось вернуть 41 человека, включая 11 женщин.

Об этом Ирина Верещук написала на своей официальной странице в Telegram-канале.

"Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских. Особенно радостно, что сегодня среди уволенных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", — написала она.

Следует отметить, по данным СБУ, с начала полномасштабной войны проведено 9 обменов и возвращено в Украину более 300 пленных.

Читайте также: