Между Украиной и Россией достигнуто понимание гуманитарных коридоров: Красный Крест призывают содействовать

У людей в оккупации не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и водоснабжения.

Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией стороны достигли понимания совместного обеспечения гуманитарных коридоров. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно предпринять необходимые действия для организации гуманитарных коридоров и готова сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов.

Отмечают на сайте Офиса президента Украины.

Многие города и деревни оказались на грани гуманитарной катастрофы, а тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации, потому что оказались непосредственно на линии фронта. В этих местах не хватает продуктов питания, воды, лекарства, нет света и водоснабжения.

“Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Сегодняшние договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы наконец-то сможем помочь нашим гражданам", — говорит Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарных и социальных вопросов.

Поэтому президента Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера просят сделать все возможное, чтобы как можно быстрее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей.

В горсовете Херсона просят создать зеленый коридор для гуманитарной помощи

Сейчас, по данным Украины, около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих от обстрелов и находящихся в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи. К тому же, за 8 дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64.

Отмечается, что украинская сторона готова обеспечить вывоз людей и доставку гуманитарных грузов, а украинские Вооруженные Силы гарантируют безопасное прохождение коридора. Этого Украина ожидает от российской стороны.