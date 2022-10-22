Международная группа Ермака-Макфола подготовила Дорожную карту санкций против пропагандистов и артистов РФ

Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности, посол Майкл Макфол, подготовила очередной документ – Дорожную карту индивидуальных санкций: рекомендации по санкциям против Российской Федерации.

Об этом идет речь на сайте президента.

"Он (документ — ред.) содержит базовый перечень российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, которые генерируют и распространяют нарративы кремлевской пропаганды, ложь по поводу войны России против Украины и таким образом поддерживают политику, направленную на подрыв территориальной целостности, суверенитета, независимо нашего государства. Этот список будет дополняться", — говорится в сообщении.

Пропагандисты разделены на две большие группы: те, кто генерирует идеи для пропаганды (идеологи, эксперты, ученые) и те, кто распространяет эти идеи (журналисты, артисты и звезды).

Также отмечается, что в Дорожную карту индивидуальных санкций внесены артисты, которые не менее опасны, чем корпоративные пропагандисты, благодаря способности быстро и действенно распространить пропаганду на широкие массы.

"В то же время большинство из них проводят свои отпуска за рубежом, многие являются владельцами дорогой недвижимости в Европе и США. Международная рабочая группа рекомендует демократическим странам во всем мире включить в свои санкционные списки тех людей, которые пока избежали этого", — говорится в сообщении.

Антироссийские санкции

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США и западные страны ввели санкции против Кремля и его пропагандистов, а также ряд санкций по экономике РФ.

Так, на днях правительство Канады ввело санкции против телеканала "Звезда" и 34 российских пропагандистов.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 октября двумя указами ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда граждан России и компаний страны.

Россия в очередной раз шантажирует мир, угрожая разорвать сотрудничество с ООН, если организация направит в Украину специалистов для расследования атак украинских городов иранскими беспилотниками. Накануне Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание, на котором обсуждали поставки Ираном оружия в страну-агрессор, а Соединенные Штаты уже готовы из-за этого ввести против Ирана новые санкции.

‹Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что Беларусь в полном объеме участвует в войнах и России против Украины. Именно поэтому Минск должен отвечать за свои действия наравне с Кремлем.

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