Российская сторона согласна организовать эвакуационный коридор из Сум.

Международная гуманитарная организация "Красный крест" запретила Украине использовать ее эмблему, чтобы эвакуировать мирных людей.

Об этом на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российская сторона согласна организовать эвакуационный коридора с города Сумы. И не только для украинцев, но и иностранцев, которые приезжали в нашу страну для получения образования.

“Мне сказали, что “Красный крест” запрещает нам использовать эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Как будто это их собственность. И это показательно. Это говорит много о том, что некоторые влиятельные люди решили поставить крест на украинцах. Но мы этого не допустим, и я этого не допущу. Я буду обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прикладывать всех усилий, чтобы остановить войну”, — акцентировал Владимир Зеленский.

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