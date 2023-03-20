"Международная изоляция России": эксперт о завершении войны и гарантиях безопасности для Украины

Эксперт отмечает, что для завершения войны необходимо усилить экономическое давление на Россию.

Завершение войны в Украине должно предусматривать сохранение территориальной целостности Украины. Кроме того, необходимо создать условия для недопущения в дальнейшем повторной агрессии со стороны противника.

Такое мнение высказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает РБК-Украина.

По его мнению, чтобы достичь окончания войны необходимо усилить международную изоляцию России.

"Лично для меня окончанием войны является выполнение государством-агрессором условий, содержащихся в предложенной президентом Украины "формуле мира". Я уверен, что выполнение всех десяти пунктов, отраженных в этой формуле, позволит не для временного прекращения огня, а для создания условий, при которых Россия в будущем не сможет реализовать свои планы", – говорит Наев.

Эксперт также отмечает, что не менее важно экономическое давление в виде международных санкций.

"Нужно лишить россиян влиятельных союзников, которые смогут оказывать им военную и экономическую помощь. Только объединение всех цивилизованных стран мира в борьбе с российским агрессором сможет остановить войну в Украине. Мы никогда не отдаем свое и враг должен запомнить навсегда. Война закончится не только тогда, когда последний российский солдат покинет нашу территорию, а когда враг поймет, что людей, которые хотят жить в свободном государстве, невозможно победить", — убежден Наев.

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Он убежден, что единственной гарантией сдерживания от российской агрессии в будущем может быть вступление Украины в НАТО.

"Кроме того необходимо постоянное укрепление собственных Вооруженных сил. И никогда не нужно забывать выражение "Хочешь миру – готовься к войне". Другими словами, только крепкое и профессиональное войско способно гарантировать мир и покой нашему государству", — подытожил эксперт.

Напомним, руководство РФ не оставляет попыток установить контроль над всей территорией Украины. Противник продолжает проведение наступательных действий в отдельных направлениях с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей.

В то же время возможно повторное наступление на Украину с территории Беларуси подробно изучается, а варианты дальнейшего хода событий постоянно анализируются.

Также стало известно, что сегодня в Беларуси находятся около 4 тысяч российских военнослужащих. Отмечается, что они проходят обучение под руководством белорусских инструкторов.

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