Международная табачная компания British American Tobacco прекращает работу в РФ

BAT инициировала процесс передачи бизнеса в РФ.

Международная группа компаний British American Tobacco, известная такими брендами, как Pall Mall, Lucky Strike, Glo, Kent и Rothmans, идет с российского рынка.

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Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сегодня, 11 марта, BAT инициировала процесс передачи бизнеса в РФ в соответствии с международным и местным законодательством. После завершения этого процесса компания больше не будет представлена на российском рынке.

"Мы пришли к выводу, что право собственности BAT на бизнес в России больше не устойчиво в текущих условиях", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Mars, компания, производящая сладости и корма для домашних животных, заявила о прекращении импорта, экспорта и всех инвестиций на территории России.

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