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Международные эксперты обнародовали доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине: фото

Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©

Исследователи три года изучали поставки вооружений на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

Международная неправительственная организация Conflict Armament Research ("Исследователи оружия конфликтов") опубликовала отчет об использовании незаконными вооруженными формированиями на временно оккупированной части украинского Донбасса вооружения и военной техники из Российской Федерации.

Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе СБУ.

Опубликован отчет под названием "Оружие войны в Украине. Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях" на 230 страницах содержит значительный массив фактологических данных, полученных европейскими экспертами в сотрудничестве с контрразведкой Службы безопасности Украины.

В настоящем документе впервые подробно описан большой объем вооружения и боеприпасов российского производства. Специалисты Conflict Armament Research исследовали десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Неправительственная организация Conflict Armament Research была создана в 2011 году. Она наделена полномочиями Европейского Союза по сбору, обобщению и анализу данных о происхождении отдельных видов вооружений и военной техники, используемых в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.

Напомним, по данным разведки, в октябре этого года в России была отремонтирована боевая техника для боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.

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