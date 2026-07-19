Международные наблюдатели могут появиться в портах Украины: Сибига назвал сроки

Порт (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Украина призвала Международную морскую организацию развернуть международную мониторинговую миссию в украинских портах на фоне российских ударов по гражданскому судоходству.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, вопрос создания миссии он обсудил с руководством Международной морской организации во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

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"Мы надеемся, что эта миссия начнет свою работу, как запланировано, осенью и поможет задокументировать каждый акт морского террора со стороны России, проложив путь к привлечению виновных к ответственности", - заявил Сибига.

Атаки РФ на гражданские суда - последние новости

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по иностранному сухогрузу GOLDEN LEO, перевозившему зерно.

По информации Военно-морских сил Украины, оккупанты выпустили по судну три крылатых ракеты Х-59/Х-69. В результате атаки погибли пять человек, еще пятеро членов экипажа разыскивают.

На момент удара принадлежащий турецкому владельцу сухогруз GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау выходил из зоны боевых действий с грузом зерна.

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Ранее в результате российской атаки также было повреждено и потерял ход сухогруз Venturo.

Тогда погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии морские пограничники спасли гражданина Филиппин, оказавшегося в открытом море после атаки российского дрона на судно Venturo.

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