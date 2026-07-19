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Международные наблюдатели могут появиться в портах Украины: Сибига назвал сроки
Украина призвала развернуть международную мониторинговую миссию в своих портах, чтобы документировать российские удары по гражданским судам и содействовать привлечению виновных к ответственности.
Украина призвала Международную морскую организацию развернуть международную мониторинговую миссию в украинских портах на фоне российских ударов по гражданскому судоходству.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, вопрос создания миссии он обсудил с руководством Международной морской организации во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Лондон.
"Мы надеемся, что эта миссия начнет свою работу, как запланировано, осенью и поможет задокументировать каждый акт морского террора со стороны России, проложив путь к привлечению виновных к ответственности", - заявил Сибига.
Атаки РФ на гражданские суда - последние новости
Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по иностранному сухогрузу GOLDEN LEO, перевозившему зерно.
По информации Военно-морских сил Украины, оккупанты выпустили по судну три крылатых ракеты Х-59/Х-69. В результате атаки погибли пять человек, еще пятеро членов экипажа разыскивают.
На момент удара принадлежащий турецкому владельцу сухогруз GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау выходил из зоны боевых действий с грузом зерна.
Ранее в результате российской атаки также было повреждено и потерял ход сухогруз Venturo.
Тогда погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь.
Впоследствии морские пограничники спасли гражданина Филиппин, оказавшегося в открытом море после атаки российского дрона на судно Venturo.