Международные системы отменили комиссии за переводы в Украину

Комиссия составляет 0% независимо от канала отправки.

Международные системы перевода средств Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo отменили плату за переводы в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в четверг, 10 марта.

«Украина и ее граждане ощущают мощную поддержку мирового финансового сообщества. Теперь к ней присоединились международные системы перевода денежных средств. Мы благодарны каждому за поддержку Украины и солидарность с украинским народом, самоотверженно защищающим свою страну», – прокомментировал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Кроме того, компания Ria поддержит организацию Save the Children в ее усилиях помочь миллионам украинских детей, пострадавших от войны в Украине, и их семьям. Для этого Ria активирует свою глобальную сеть по сбору пожертвований клиентов для помощи украинским детям.

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Также с помощью международной системы перевода средств INTELEXPRESS можно сделать мгновенные и бесплатные переводы на специальные счета для сбора средств на поддержку Украинской армии и гуманитарную помощь украинцам, страдающим войной.

Со своей стороны, глобальная платежная сеть Euronet, имеющая разветвленную сеть банкоматов по всему миру, объявила об отмене платы за свои услуги для граждан Украины. Теперь владельцы платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии.

В то же время, польская система мгновенных платежей Blik создала специализированную страницу для осуществления ее пользователями помощи Вооруженным Силам Украины (исключительно в пределах Польши). Средства будут поступать на счет Национального банка Украины, открытого в государственном банке Bank Gospodarstwa Krajowego в Польше.

Напомним, "Новая почта" снизила комиссию на денежные переводы. С 5 марта комиссия на отправку денежного перевода «Мгновенный» снижена и составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен.

ТСН.ua